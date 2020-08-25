ANDERSON, CONNI1,155.00
BAXTER, DAVID13,255.73
BINNS, LAUREL 15,229.55
BIRDSALL, CAROL 21,292.32
BIRDSALL, CRAIG 33,481.11
BIRDSALL, GINA 68,451.83
BIRDSALL, TYLER 562.25
BROCK, HOLLY 34,685.59
BRYCESON, ANDREA . . . 22,726.59
BUCK, CODY 644.83
CARRITT, CARLA 36,421.31
CARRITT, MARTY 40,467.00
CARRON, PETER 2,423.13
CARTMILL, MARY 62,170.36
CATES, PAMELA 862.50
CLARK, LORI 4,291.30
COOPER, KATIE 51,974.20
CROWDER, MARY 19,569.10
DANIELS, MORGAN 72,214.91
DIGGINS, PATRICIA 805.00
DIMARI, ANTHONY 15,493.88
ETTER, MELISSA 2,891.70
EVANS, DEBORAH 42,131.75
EVANS, ROWDY 12,347.50
EYBERG, PEGGY 195.00
FEGENBUSH, BONNIE 40,454.60
FORBES, STEVEN 8,318.76
GARDINER, CHERYL 172.50
GLENNIE, KATHY 36,255.30
GLENNIE, KYLEE 2,685.00
GOODWATER, TODD 65,068.53
HAAG, TASHA 28,024.42
HANKINS, LORENE 776.25
HANSEN, MORGAN 80.00
HATCHER, ALYSSA 887.50
HATCHER, DEDRA 668.00
HEILIG, KATIE 9,203.50
HODGSON, MAREDITH 2,587.50
HOPKINS, JESSICA 12,970.21
JONES, AMBER 42.50
JOY, LEONA 1,392.58
KING, BRADLEY 12,431.32
KING, KERI 14,292.41
KNOTT, ANNETTE 2,770.00
KNOTT, TYLER 805.00
KUHLMAN, ANNETTE 29,447.84
KUHLMAN, DAVID 42,335.58
LARSON, JO 552.50
LAYTON, KENNETH 8,394.86
LEWIS, MICHELLE 52,353.14
LONG, COURTNEY 6,764.77
MAASEN, TROY 67,491.51
MARCUM, CANDACE 81.25
MARSHALL, BRE ANN 41,782.53
MATHES, DEBRA 1,368.76
MC MAINS, MICHELLE 451.75
McMINAMEN, JOE 1,972.50
MELBY, NICOLE 56,357.67
MOORE, MICHELLE 32,827.85
MURPHY, LORRI 19,318.97
MYERS, TERRY 11,696.99
NUNEZ, ANTHONY 74,371.79
NUNEZ, KIMBERLY 1,466.25
NUZUM, BENJAMIN 48,121.58
PALMERO, CARMEN 59,714.74
PAPE, BRENDA 33,358.30
POSPISIL, NICOLE 20,683.41
RADIL, CODY 5,635.50
RADIL, TONYA 36,453.88
RICHARDS, BILLIE 2,250.50
RIFE, DUSTIN 30,241.28
RIFE, SABRINA 120.25
RIFE, SCOTTY 9,662.50
RIFE, TARA 21,390.54
RING, CASEY 85,000.00
RUFFCORN, DIANE 5,031.25
RUFFCORN, GINA 57,053.66
RUFFCORN, LYNNE 19,589.79
RUFFCORN, MIRANDA 72.50
RUSHING, MELISSA 1,710.00
SAMSON, DEBRA 7,554.50
SCHABEN, BAILEY 39,914.56
SCHEID, CYNTHIA 979.01
SCOTT, KEVIN 45,605.08
SEARS-DOWNEY, ROSHELLE 460.00
SHEARER, JANET 51,508.29
SHEPARD, KIMBERLY 16,351.54
SHERER, JAMI 64,103.08
SMITH, ANGELA 68,286.22
STAATS, GRANT 35,105.88
STEVENSON, ANDREW 54,408.88
STIRTZ, HALIE 41,196.09
STOLZ, AMY 66,482.62
THORESON, SUMMER 272.50
TRAHAN, NIKISHA 36,447.30
TREASURE, MEGHAN 36,589.69
UHING, WILFRED 3,306.25
WALLIS, BEVERLY 18,912.30
WEIHS, KELLEY 5,776.25
WEST, CYRIA 1,840.00
WILSON, ORVILLE 1,466.08
WORK, BENJAMIN 64,396.28
WRIGHT, KATHRYN 15,173.68
Total 2,376,891.59
Grand Total 2,376,891.59
MVTN 8-19-20
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